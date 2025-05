USF Marquesa de Alorna permite que 90% da população tenha médico de família no concelho de Almeirim

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Marquesa de Alorna, localizada em Almeirim, foi oficialmente inaugurada no dia 30 de abril, numa cerimónia que contou com a presença do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

Em funcionamento desde março, esta é a 17.ª USF da ULS Lezíria e reforça significativamente os cuidados de saúde primários na região. Atualmente, a unidade já presta assistência a cerca de 7.700 utentes, correspondendo aos inscritos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almeirim e no polo da Raposa. Está prevista uma segunda fase de expansão, que incluirá o polo de Benfica do Ribatejo e permitirá alargar a cobertura a cerca de 10.500 utentes.

Durante a cerimónia, a coordenadora da USF, Sara Tainha, agradeceu à equipa pelo “empenho e dedicação” e destacou o apoio essencial do Conselho de Administração, da Câmara Municipal e das restantes unidades do Centro de Saúde de Almeirim. Realçou ainda o exemplo e a colaboração da USF Côrtes d’Almeirim.

Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, lembrou que o projeto teve início no mandato anterior e sublinhou a importância da colaboração contínua da Câmara Municipal de Almeirim. Destacou também a relevância da “criação de espaços de proximidade e qualidade, com acesso efetivo à saúde”, reforçando a perspetiva de crescimento da unidade.

Pedro Ribeiro frisou o papel da USF na aproximação dos cuidados de saúde à população, realçando que, neste momento, 90% da população de Almeirim já tem médico de família. Anunciou ainda que o concurso para a requalificação e ampliação das instalações — que acolhem também a USF Côrtes d’Almeirim, a UCC Almeirim-Alpiarça e a UCSP Almeirim — deverá ser lançado em maio, permitindo assim reforçar a qualidade e a capacidade de resposta dos serviços.

A equipa da USF Marquesa de Alorna é composta por sete médicos, quatro enfermeiros e três secretários clínicos. Está ainda prevista a integração de uma nova médica, já convidada, estando apenas pendentes os procedimentos administrativos.