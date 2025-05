WWF lança “Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Lezíria do Tejo”

A WWF Portugal apresentou, no terceiro e último Fórum da Iniciativa Tejo, o “Guia de Boas Práticas para Agricultores da Lezíria do Tejo”, um manual que pretende apoiar os produtores da região na adoção de métodos agrícolas mais sustentáveis e amigos do ambiente.

O lançamento do guia marca o encerramento do projeto Iniciativa Tejo, que ao longo de três anos promoveu a gestão eficaz e sustentável dos recursos hídricos, nomeadamente do aquífero Tejo-Sado, essencial para a agricultura e abastecimento urbano do Baixo Tejo.

O documento reúne um conjunto de recomendações práticas para mitigar os impactos da agricultura intensiva, como a contaminação dos solos e das águas, a erosão e a perda de biodiversidade. Entre as medidas sugeridas estão a redução do uso de pesticidas, a preservação de sebes e galerias ripícolas, a rotação de culturas, o uso eficiente da água com apoio de sensores de rega, e o restauro de zonas ribeirinhas como forma de proteger habitats aquáticos.

A Iniciativa Tejo envolveu agricultores, autoridades locais, investigadores e entidades gestoras de recursos, tendo contado com a parceria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Águas do Ribatejo, bem como o apoio da marca Finish.