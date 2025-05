Atletismo de Almeirim é tricampeão do Olímpico Jovem Distrital

A equipa do Atletismo da Associação 20kms de Almeirim voltou a fazer história ao conquistar, pelo terceiro ano consecutivo, o título coletivo no Olímpico Jovem Distrital, que se realizou nos dias 3 e 4 de maio, na pista de Abrantes.

A competição, destinada aos escalões de iniciados (sub-16) e juvenis (sub-18), tem um caráter decisivo, uma vez que serve de apuramento para o Olímpico Jovem Nacional, reunindo os melhores jovens talentos da região.

Com uma comitiva composta por 19 atletas, o Atletismo Almeirim demonstrou mais uma vez a sua força e consistência, somando um total de 134 pontos, que lhes garantiu o lugar mais alto do pódio. Na segunda posição ficou o CLAC do Entroncamento com 123 pontos, seguido pela ASE – Associação Susana Estriga, que fechou o pódio com 106 pontos.

Lugares individuais de pódio:

1ºlugar

Frederico Oliveira – salto com vara: 2,25m

Francisco Esteves – triplo salto: 10,69m

Elizaveta Shuyvan – 400m barreiras: 70,17seg

Francisco Esteves – salto em altura: 1,60m

2ºlugar

André Xavier – martelo: 17,52m

Gaspar Freire – salto com vara: 2,10m

Tiago Machado – 80m planos: 10,02seg

Gabriel Ligeiro – 300m barreiras: 48,47seg

Bernardo Pereira – 800m: 2.26,47min

Gabriel Ligeiro – 300m planos: 42,78seg

3º lugar

Artur Freire – triplo salto: 9,58m

Gabriel Ligeiro – 80m planos: 10,19seg

André Xavier – 300m barreiras: 51,02seg

André Xavier – 100m barreiras: 19,02seg

Elizaveta Shuyvan – 100m planos: 13,40seg

Frederico Oliveira – 300m planos: 48,16seg