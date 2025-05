Diogo Neves pendura os patins no último jogo da temporada frente ao Sporting CP

Diogo Neves, jogador natural de Almeirim, terminou a sua carreira no hóquei em patins no passado domingo, dia 4 de maio, no Pavilhão João Rocha, frente ao Sporting Clube de Portugal, clube onde fez a maioria da sua formação.

Formado nas camadas jovens do Hóquei Clube Os Tigres, Sporting e do Benfica, Diogo Neves somou passagens por clubes como o Paço de Arcos, SHUM Maçanet (Espanha) e oito anos de competição ao mais alto nível no campeonato italiano, representando emblemas como Bassano, Sandrigo, Vercelli e Trissino. Ao serviço da Seleção Nacional, conquistou o título de campeão do mundo de sub-20 em 2013, consolidando o seu nome entre os talentos da sua geração.

No regresso a Portugal, integrou o plantel do GRF Murches na presente temporada, onde disputou 29 jogos no Campeonato Placard e assinando 14 golos e 10 assistências. O último golo da carreira foi marcado precisamente no último jogo da época – e da sua carreira – frente ao Sporting.

A despedida das quadras ficou marcada por um momento especial antes do apito inicial. Como antigo jogador do Sporting, Diogo Neves foi homenageado com uma guarda de honra protagonizada pelos atletas das duas equipas, acompanhada de uma sentida ovação do público. O clube leonino fez ainda um agradecimento público, destacando o percurso e o profissionalismo do jogador.

Nas redes sociais, Diogo deixou uma mensagem emotiva: “Hoje fecho um capítulo que guardarei para sempre no coração, uma história que contarei com orgulho aos meus filhos e netos. Depois de 15 anos como jogador profissional, hoje disputo o meu último jogo de hóquei”, descreve o almeirinense.

“Quero agradecer aos meus pais, que acreditaram no sonho de um miúdo e me deram asas para o tornar realidade. À minha família e namorada, que cruzaram o mundo para me apoiar, vibraram com cada golo e me levantaram em cada derrota – o vosso amor foi a minha força. Ao hóquei, só posso dizer: obrigado. Obrigado por me mostrares o mundo, por me ensinares lições de resiliência, paixão e trabalho em equipa, e por me dares momentos que levarei para a vida. Cada passe, cada golo, cada aplauso – sou grato por tudo”, adianta.

Diogo concluiu a sua despedida com foco no futuro: “Hoje não é um adeus, mas um até já. O hóquei moldou quem sou, e agora sigo para novos desafios com o mesmo entusiasmo. Obrigado a todos os que fizeram parte desta jornada incrível”.

Aos 30 anos, o defesa/médio do GRF Murches despediu-se dos ringues com uma carreira recheada de títulos. No palmarés e como sénior, Diogo Neves conta com uma Taça Intercontinental Clubes Hóquei Patins e uma WSE Continental Cup, uma Taça de Portugal Hóquei Patins.

O hoquista almeirinense partilhou o ringue com nomes maiores do Hóquei Nacional, como é o caso de Reinaldo Ventura ou Gonçalo Alves.