I Festival do Cão em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, vai receber o I Festival do Cão, no próximo dia 10 de maio, numa organização do Município de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS).

Segundo a autarquia, esta iniciativa tem como objetivo a interação entre os tutores e os seus cães, incentivar a adoção consciente, divulgar informações sobre bem-estar animal e proporcionar um dia de lazer para a comunidade.

Com entradas gratuitas, o I Festival do Cão vai contar com a presença de mais de trinta (30) expositores que desenvolvem atividades nas áreas do bem-estar animal, veterinária, alimentação pet, acessórios, alojamentos e pet-sitters, entre outros.

Das 9h30 às 19h00, pode contar com um programa muito diversificado, desde a entrega de prémios do Concurso de Talentos, conversas com várias entidades envolvidas na temática animal, demonstrações, concurso de beleza & simpatia caninas e muita animação.