Semana da Ascensão está de regresso à Chamusca

A maior festa do Concelho da Chamusca está a chegar. A Semana da Ascensão’25 decorre este ano de 24 de maio a 01 de junho e reúne como sempre grandes concertos e espetáculos que prometem animar as nove noites da maior semana do Concelho da Chamusca.

A festa tem início a 24 de maio com um concerto especial de Os Anjos, que contará com a participação especial de Diogo Piçarra. O espetáculo integra a digressão comemorativa “Anjos 2.5”, que assinala os 25 anos de carreira dos irmãos Rosado. Após uma atuação memorável na MEO Arena, em dezembro de 2024, com lotação esgotada e acompanhados por mais de 150 músicos das Bandas Sinfónicas da GNR e da PSP, Os Anjos trazem à Chamusca a emoção e grandiosidade dessa noite única. O concerto destacou-se também pelo seu caráter solidário, com as receitas a reverterem a favor do Pacto Contra a Violência. A abertura da Semana Maior promete uma noite marcante, com os maiores êxitos da banda e um momento especial protagonizado por Diogo Piçarra, na interpretação do tema “Se Tu Não Estás”.

No dia 25 de maio, a Semana Maior da Chamusca recebe Nena, uma das vozes mais promissoras da nova geração da música portuguesa, para um concerto intimista e emotivo. Natural de Lisboa, começou a compor em criança e lançou-se profissionalmente em 2019 com o apoio de João Só. Influenciada por nomes como John Mayer, Taylor Swift e Maro, conquistou o público com temas como “Portas do Sol” e “Passo a Passo”, do álbum de estreia “Ao Fundo da Rua” (2022). Desde então, tem esgotado salas em todo o país, foi distinguida com o Prémio Play – Artista Revelação 2023 e participou no Festival da Canção 2024 com o tema “Teorias da Conspiração”.

A 26 de maio, Paulo de Carvalho junta-se à Banda Filarmónica da Carregueira para um concerto especial na Semana da Ascensão. Com 60 anos de carreira, o consagrado artista revisita os seus maiores êxitos e partilha histórias que marcaram o seu percurso. Acompanhado pela banda da Carregueira, este será um espetáculo emotivo e memorável, onde se celebra a voz e o legado de um dos grandes nomes da música portuguesa.

A 27 de maio, o palco principal da Semana da Ascensão recebe Sara Correia, uma das vozes mais destacadas do fado contemporâneo. Reconhecida pela força interpretativa e autenticidade, a artista tem consolidado a sua carreira junto do público e da crítica. O álbum Liberdade (2023) reforça esse percurso, com temas emblemáticos como “Quero É Viver” e “Amei-te”. Sara Correia apresenta um espetáculo que conjuga a tradição fadista com arranjos modernos, num registo profundo e emocional, que homenageia as raízes do fado com uma linguagem atual.

No dia 28 de maio, véspera de Quinta-Feira de Ascensão, a Semana Maior da Chamusca dedica a noite à juventude com um concerto dos D.A.M.A, uma das bandas pop mais populares do panorama nacional. Com mais de uma década de percurso, o trio continua a afirmar-se junto das novas gerações, mantendo a identidade que os distingue. O mais recente álbum, Sozinhos à Chuva, inclui temas de grande sucesso como “Casa”, “Veneno” e “Loucamente”.

Na Quinta-Feira de Ascensão, 29 de maio, o palco principal da Semana Maior da Chamusca recebe o espetáculo “Sempre José Pinhal”, uma sentida homenagem a uma figura ímpar da vila, cuja vida esteve profundamente ligada à terra, à cultura, ao fado e ao associativismo. Num concerto especial que reunirá várias gerações em palco, participam o seu filho Pedro Pinhal e o neto Santiago Pinhal, bem como um notável conjunto de artistas convidados: Manuel João Ferreira, Maria Ana Bobone, Célia e Jorge, Mário Pacheco, Cristina Clara, Tânia Oleiro, Célia Leiria, Jorge Batista da Silva e José Cid. Este será um momento de celebração do legado de José Pinhal, cuja dedicação ao fado, à poesia, ao teatro e à vida cultural da Chamusca marcou profundamente a identidade local. O espetáculo promete emoção, memória e reconhecimento — numa noite em que a vila se une para honrar um homem que viveu intensamente a cultura e elevou o nome da Chamusca por onde passou.

Na noite de sexta-feira, 30 de maio, a Semana da Ascensão acolhe Mimicat, uma das vozes mais expressivas da pop portuguesa contemporânea. Vencedora do Festival da Canção 2023 com o tema “Ai Coração” — com o qual representou Portugal na Eurovisão — destaca-se pela autenticidade, carisma e presença cénica inconfundível. Com um percurso iniciado com o álbum For You (2014), tem vindo a afirmar-se junto da crítica e do público, em palcos nacionais e internacionais. Em 2024, deu voz ao hino oficial do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca, reforçando a sua ligação a projetos culturais de proximidade. O concerto promete uma noite de grande intensidade artística, com um repertório envolvente e uma forte conexão com o público.

No dia 31 de maio, a Chamusca recebe Carolina Deslandes, uma das vozes mais influentes da música portuguesa contemporânea. Com milhões de visualizações e uma carreira em ascensão desde a sua estreia, Carolina consolidou-se com o álbum CAOS e Calma (2023), que inclui sucessos como “Vai Lá” e “Brincar de Ser Feliz”. Reconhecida pelos seus êxitos como “Avião de Papel” e “A Vida Toda”, a artista continua a esgotar as maiores salas do país.

A encerrar a maior semana da Chamusca, no Dia Mundial da Criança, 1 de junho, o palco principal recebe Pedro Dyonysyo e o espetáculo original, “A Viagem”. Uma experiência única que combina música, teatro, vídeo e imaginação, acompanhando a história de um avô e um neto numa viagem ferroviária pelo espaço e tempo. Com três atores, oito músicos base, um coro de 10 elementos, um sexteto de cordas e projeção de vídeo, a produção oferece uma paisagem sonora original, explorando temas como a vida, as memórias e os valores geracionais. Recomendado para todas as idades a partir dos 6 anos, “A Viagem” é um espetáculo educativo, visualmente deslumbrante e repleto de emoção, onde cada canção original é interpretada ao vivo, com a ação a desenrolar-se à frente do espetador, como se de um filme se tratasse.

No decorrer da feira será possível divertir-se ao som de prestigiados DJs, no Palco da Juventude. A festa junta ainda petiscos, showcookings, folclore, artesanato, música tradicional, animação musical, workshops, exposição de produtores e de agentes económicos.

O expoente máximo da Semana da Ascensão é a tradicional Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Ascensão, dia 29 de maio, feriado municipal, onde os toiros percorrem a artéria principal da vila desde o Areal até à Centenária Praça de Toiros da Chamusca. Este dia começa bem cedo com a Tradicional Apanha da Espiga, nos campos da região, seguido da missa e Bênção dos Bens da Terra e dos Animais, junto à Igreja Matriz.

Com entrada livre, a Semana da Ascensão agrega todas as paixões culturais e gastronómicas da região e reúne anualmente milhares de visitantes.