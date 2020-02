É já na próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro que os alunos do concelho vão brincar ao Carnaval.



A partir das 9h30 as crianças começam a sair à rua com desfiles de Carnaval das escolas e Jardins de Infância na Praça Lourenço de Carvalho/Parque das Laranjeiras/Almeirim, Benfica do Ribatejo, Raposa, Paço dos Negros e Fazendas de Almeirim.