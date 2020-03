Coronavírus: Funcionário de empresa de Almeirim em isolamento (ATUALIZADA)

Uma pessoa esteve em isolamento em Almeirim depois de ter estado, recentemente, em Itália em trabalho e ter apresentado sintomas de coronavírus. O nosso jornal sabe que já terminou o período profilático e a pessoa em causa “foi libertada”.



Este funcionário esteve uns dias em trabalho em Itália e já depois de ter regressado a Almeirim teve alguns sintomas associados ao coronavírus, pelo que por precaução esteve em isolamento em casa.



Quase 200 pessoas em isolamento em Portugal devido ao coronavírus.

Portugal já confirmou nove casos de coronavírus: seis no Porto, dois em Lisboa e um em Coimbra. A estes acrescem os casos de dois portugueses infetados no Japão, a bordo do cruzeiro Diamond Princess. A doença já obrigou também ao fecho de escolas no Porto e Amadora.