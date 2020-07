Feira regressa este domingo mas com (muitas) regras

A Câmara Municipal de Almeirim reabre a Feira Mensal de Almeirim já no próximo domingo, dia 5 de julho, mas com novas regras de segurança e com uso obrigatório de máscara.



Comerciantes, clientes e organização desejavam ansiosamente a abertura da Feira Mensal, mas isso implica procedimentos de segurança, regras simples e tidas como eficazes para podermos todos, voltar à normalidade.



“Se cada um cumprir a sua parte será possível manter a feira aberta ao público e todos saímos a ganhar”, sublinha a autarquia em comunicado.



Dentro do recinto, feirantes e clientes devem cumprir as seguintes normas/regras de segurança:

 Obrigatório o uso de máscara;

 Cumpra o distanciamento, no mínimo 2 metros;

 Distanciamento, no mínimo 1 metro, entre o consumidor e a banca;

 Higienização de mãos com álcool gel;

 Feirantes, é obrigatório o uso de luvas;

 Não manuseie produtos alimentares;

 Limpeza periódica das superfícies.

Outras informações em 243 594 100 ou www.cm-almeirim.pt/informacoes/noticias



Eva Miriam