Escola Profissional Vale do Tejo recebe Selo de Qualidade

A Escola Profissional Vale do Tejo (EPVT) ganhou o Selo de Qualidade EQAVET. O selo foi atribuído pela Agência Nacional para a Qualificação num período que irá durar três anos e cumpre os requisitos no Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais.

Segundo Maria Salomé Rafael, Presidente do Conselho de Administração da escola, é uma alegria a escola receber tal prémio e garante que “esta distinção cumpre que o Sistema de Gestão da Qualidade implementado pela nossa escola cumpre com os mais elevados níveis de exigência do Quadro europeu de Garantia para a Qualidade no Ensino, o que nos deixa muito satisfeitos.”

Para chegar ao prémio, a Presidente do Conselho de Administração admite que o envolvimento da empresa durante todo o processo foram importantes para cumprirem o seu objetivo: “O nosso objeitvo é alcançarmos sempre e excelência e a satisfação plena de todos os nossos stakeholders”.

Segundo o site Dicionário Financeiro, stakeholders requer um conjunto de pessoas que possuem interesse nos processos e resultados de uma determinada empresa. Criado pelo filósofo Robert Edward Freeman, os interesses da pessoa na empresa também podem ser no planeamento de projetos ou negócios de caráter positivo ou negativo. Os acionistas, proprietários e investidores são exemplos de stakeholders.

Mariana Cortez