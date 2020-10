NERSANT dinamiza Formação Modular Certificada: Cursos online gratuitos em novembro com inscrições abertas

Durante o mês de novembro, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem em agenda o arranque de diversos cursos online gratuitos acessíveis aos colaboradores de empresas e desempregados da região. A participação não tem qualquer custo e as ações realizam-se exclusivamente online. As inscrições estão abertas.

São oito as ações em calendário para iniciar no mês de novembro. Ao longo do mês, a associação prevê, assim, arrancar com as ações de formação em Auditorias ao sistema de gestão da qualidade (02 de novembro), Auditorias ao sistema de gestão da qualidade (02 de novembro), Marketing digital (02 de novembro), Folha de cálculo – funcionalidades avançadas (04 de novembro), Comunicação interpessoal – comunicação assertiva (06 de novembro), Criatividade em comunicação (10 de novembro), Inteligência emocional (17 de novembro), Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) (19 de novembro) e Língua inglesa – vendas (25 de novembro).

Os cursos, sem qualquer custo quer para os participantes, quer para as empresas ou entidades, destinam-se a ativos empregados e desempregados Não Longa Duração, isto é, nesta condição há menos de 12 meses. Além do certificado de qualificações, esta formação oferece subsídio de alimentação de 4,77 euros/dia, seguro de acidentes pessoais para desempregados, e não tem quaisquer custos, uma vez que é 100% financiada pelo Fundo Social Europeu e Estado Português. É necessário possuir computador / smartphone ou tablet e ligação à internet para poder assistir às aulas. Os interessados em consultar o cronograma completo de ações de formação em agenda, devem consultar a área de formação financiada do portal da NERSANT. As inscrições são, também, realizadas online.

De referir que o plano de formações financiadas online da NERSANT permite às empresas ou entidades participantes respeitar o plano de formação obrigatório por lei, sem qualquer custo e ainda sem sair do escritório.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.