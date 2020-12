Covid-19: Casos positivos no Porto fecham Tigres em casa

Cinco casos positivos de Covid-19 na equipa de hóquei do FC Porto, última adversária no Campeonato Nacional, colocou os jogadores, treinadores e dirigentes do HC Tigres em isolamento.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, nenhum elemento da equipa ribatejana tem sintomas mas o protocolo indica que depois dos contactos no último jogo, é necessário fazer testes e cumprir isolamento.



O HC Tigres perdeu no dia 1 de dezembro com FC Porto por 8-4 e devido a estes casos vai ter que adiar o jogo do fim de semana, inicialmente agendado para dia 5, com o Juventude Viana.