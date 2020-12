Cristina Branco e a filha entre os feridos do acidente que vitimou Sara Carreira

O acidente que vitimou a cantora Sara Carreira, na A1, este sábado ao final da tarde, envolveu quatro veículos e num deles seguia a fadista almeirinense Cristina Branco, que estava acompanhada da filha mais nova. Ambas foram consideradas feridas ligeiras.

Tiago Salazar revelou nas redes sociais, a coincidência. “Podia ter morrido a minha filha mais nova e a sua mãe. Efetivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém”, relatou o marido de Cristina Branco.



Tiago Salazar disse ainda que “felizmente, saíram apenas com fraturas ósseas, deste acidente em que há a lamentar a morte de uma menina, e tudo o resto não releva de importância de apontar o dedo”.



Com JN