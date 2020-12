CDU satisfeita com aprovação da proposta para isenção de taxas de publicidade do comércio e empresas no concelho

A proposta agendada pela vereadora ecologista eleita pela CDU, Sónia Colaço, referente à isenção de taxas de publicidade do todo o comércio e empresas que paguem derrama no concelho de Almeirim foi aprovada por unanimidade, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Almeirim, realizada no dia 07 de dezembro.

A pandemia da COVID-19 tem tido impactos graves não só sobre a saúde pública mas também, e de forma muito acentuada, nos planos económico e social a que não são alheias as diversas medidas excecionais que foram sendo implementadas para prevenção e combate à propagação do vírus.

De modo a possibilitar a mitigação dos impactos económicos, têm sido adotadas um conjunto de medidas dirigidas às empresas e de apoio aos trabalhadores, que se têm revelado importantes mas ainda assim insuficientes.

Os impactos deste surto têm-se vindo a agravar, pelo prolongamento no tempo da aplicação das medidas extraordinárias para o seu combate, e que simultaneamente traduz-se na acentuada redução da atividade económica, sobretudo ao nível do pequeno comércio e das pequenas empresas.

O concelho de Almeirim apresentava em 2018, de acordo com os dados do PORDATA, cerca de 2750 empresas não financeiras, ou seja empresas, empresários em nome individual e trabalhadores independentes, excluindo-se desta classificação as atividades financeiras e de seguros.

A CDU congratula-se com aprovação da proposta apresentada, que considera ser mais um apoio importante dirigido ao comércio e às empresas do concelho de Almeirim.