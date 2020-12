Muay Thai e KickBoxing pela Team Flavio Santos/CADCA em Almeirim em breve

José Ferreira, treinador Grau II certificado pela Federação Portuguesa de Muay Thai e Kickboxing vai abrir aulas de Muay Thai e KickBoxing, em Almeirim, a partir de 5 de janeiro.

Actualmente a Team Flávio Santos está presente em Santarém (Sociedade Recreativa Jardim de Cima) e brevemente, em Almeirim, na Escola Canto do Jardim – P3.

Os treinos serão às terças e quintas feiras das 19h-20h com possibilidade de abertura de mais horários consoante o número de inscrições.

A pré-inscrição poderá ser feita através do seguinte link

https://forms.gle/wAbfiJ9BfCwEfte38

O objetivo é divulgar e implementar o Kickboxing/Muay Thai nos Concelhos de Santarém e Almeirim, ajudando na educação dos jovens, tornando-os ATLETAS com valores (Disciplina, Respeito, Humildade, Desportivismo, Raça, “Inteligencia”) que norteiam a equipa.

Promover a actividade desportiva em todas as idades, pois o Kickboxing/Muay Thai deve adaptar-se às necessidades de todos os atletas.

Incentivar a competição, tornando-a saudável e habituando os atletas a lutar por objectivos. Pode obter mais informações através do 914671841.