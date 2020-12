Não há soluções, há caminhos: 12 de dezembro

Todos desejamos a paz e por isso nos alegramos com as tréguas. Mas as tréguas são ainda perigosas. Podem ser tempo de recarregar munições. É assim entre os povos e as pessoas: param para procurar a palavra ou o gesto que vai ferir. A paz não é só baixar os braços. É abraçar, buscar o que liga e o que constrói pontes entre os homens.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê