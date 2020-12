Bandeira volta a ser hasteada na Escola Febo Moniz

A Escola Básica Febo Moniz voltou a ser palco do hastear a bandeira Eco-Escola. A cerimónia aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, e contou com a presença de Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e de Sofia Pereira, uma ex-aluna da escola que já tinha participado em um projeto ligado à Eco-Escola e que cantou uma música da sua autoria.

“Esta distinção resulta daquilo que é o trabalho, desde os alunos, aos funcionários, aos professores, têm ao longo deste ano”, afirmou Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim sobre a importância da bandeira ser hasteada na escola.

Sobre o meio-ambiente, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim admitiu que “as alterações climáticas, as mudanças do nosso planeta, aquilo que está a acontecer e que afeta à nossa vida é uma realidade”, mas que atualmente as pessoas têm mais consciência do quanto é importante é ajudar o ambiente e que este “não é um problema do futuro, mas sim do agora”.

Para Teresa Marques, uma das coordenadoras da Eco-Escolas, mostrou-se satisfeita com a escola receber aquela que é a sua 11ª bandeira e admite que a bandeira transmite uma mensagem que é importante as pessoas preocuparem-se com o ambiente.

Alguns dos alunos da Escola Básica juntaram-se para ver a bandeira ser hasteada, que assistiram à cerimónia, cumprindo as regras de segurança e com o uso obrigatório de máscara.