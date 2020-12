Natação: Almeirinense Campeã

No passado fim-de-semana de 12 e 13 de Dezembro decorreu nas Piscinas

Municipais de Leiria o Torneio Zonal Sul de Juvenis e uma almeirinense brilhou ao sagra-se campeã.



Esta competição contou com a presença de 264 nadadores (135 masculinos e 129 femininos) em representação de 52 Clubes das Associações de Santarém, Leiria, Lisboa, Alentejo, Interior Centro e Algarve.



Madalena Midões, nadadora da Secção de Natação da Associação Vinte

Quilómetros de Almeirim, sagrou-se Campeã Zonal da Zonal na prova de 400 Livres no escalão de Juvenis B.



Num ano tão difícil em que a actividade desportiva foi seriamente restringida, a Secção de Natação, através das suas treinadoras Filipa Jourdan e Alexandra Vicente, tudo fez para minimizar o impacto negativo que a situação que se vive em Portugal e no mundo tem nos seus jovens nadadores. Este brilhante resultado é um prémio para o trabalho realizado e factor de motivação para treinadores e nadadores continuarem a trabalhar em prol dos seus sonhos e objectivos.