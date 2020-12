Hóquei: Adiós à Taça

A formação almeirinense deslocou-se este sábado a Alenquer para discutir a passagem aos 16 avos de final da Taça de Portugal, mas saiu derrotado na lotaria das grandes penalidades por 3-1.

Depois de estar por duas vezes a vencer por dois golos de diferença durante o tempo regulamentar e prolongamento não evitou o 4-4 do Alenquer e Benfica da segunda divisão.

Segui-se o prolongamento com nova igualdade a dois mas nas grandes penalidades os Tigres não evitou a eliminação.



Esta foi a sexta derrota seguida para a equipa almeirinense no regresso à competição depois do isolamento com os contactos Covid-19 do jogo com o Porto.