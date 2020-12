Associação apoia futsal e futebol de formação em 30 mil euros

Alguns atletas também do concelho de Almeirim estavam a treinar sem qualquer seguro desportivo, mas agora deixa de existir desculpa. Se a Câmara Municipal de Almeirim já apoiava financeiramente as inscrições, agora a Associação de Futebol de Santarém decidiu atribuir uma ajuda de 50% no pagamento dos prémios dos seguros.



Segundo o site da Associação, Francisco Jerónimo já tinha dito na reunião que se realizou na Casa do Campino que os apoios aos clubes não estavam ainda fechados, e na reunião antes do natal foi decidido aumentar o apoio aos prémios de seguro desportivo que é agora de 50%.

O pagamento da inscrição será feito com a retoma das competições e em função da avaliação no momento que isso acontecer.

A Associação Futebol de Santarém já aprovadou medidas de apoio extrórdinário ao futebol e futsal do distrito que rondam os 160 mil euros.