5 Vale o Dobro: Mais lojas aderem à iniciativa

São cada vez mais as lojas que se juntam à campanha “5 Vale o Dobro”. Segundo um comunicado do Município de Almeirim, a lista foi atualizada esta terça-feira, dia 22 de dezembro, entraram mais cinco lojas e, atualmente, a campanha conta com 64 lojas:

1 – Óptica Vanessa – Praça Lourenço de Carvalho – Almeirim/Rua Direita – Benfica do Ribatejo

2 – Microjovem – Rua de Alpiarça, Almeirim

3 – Galeria 33 Concept Store – Rua dos Aliados, Almeirim

4 – Jornal O Almeirinense – Rua Almirante Reis, Almeirim

5 – Casa Leonor/Mayoral – Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

6 – Atelier de Retalhos – Rua Condessa da Junqueira, Almeirim

7 – Flor de Cura – Avenida D. João I, Almeirim

8 – Silva e Silva – Rua Dionísio Saraiva, Almeirim

9 – AyelAtelier – Rua Dionísio Saraiva, Almeirim

10 – PeçaGás – Zona Industrial, Almeirim

11 – Hortimar – Peixaria e Produtos alimentares – Rua dos Aliados, Almeirim

12 – Lojinha da Susana Petó – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

13 – Mercearia da Zézita (Antigo Café Caniço) – Rua Cor. António M. Batista, Fazendas de Almeirim

14 – Anne Doe Artes – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

15 – Gina Botequim – Praça Lourenço de Carvalho, Almeirim

16 – Sapataria Montês – Rua 5 de outubro, Almeirim

17 – Mercearia da Tia Ana – Rua Guerra Junqueiro, Almeirim

18 – Mercearia Maria do Albertino – Rua João Cesar Henriques, Almeirim

19 – Talho O Frade – Rua Condessa da Junqueira, Almeirim

20 – Modaky – Rua Moinho de Vento, Paço dos Negros

21 – Sr. Das Rações – Rua dos Aliados, Almeirim

22 – Companhia das Artes – Praça Lourenço de Carvalho, Almeirim

23 – True – Rua Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha, Almeirim

24 – Mini Mercado Maria do Rosário – Rua 25 de Abril, Cortiçóis

25 – Guilhermina Proa Artigos Diversos – Rua dos Combatentes, Benfica do Ribatejo

26 – Anage Perfumarias – Rua Dionisio Saraia nº 14, Almeirim

27 – Quatro Estações Modas – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

28 – Retrosaria Loureiro – Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

29 – Dona Pedra – Largo da Praça de Touros, Almeirim

30 – José & Rosa Pronto a Vestir, Lda., Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

31 – Garrafeira – Casa do Vinho de Almeirim, Rua de Coruche, Almeirim

32 – “ A Tendinha da Miss Debbie” Alimentação e Serviços para Cães e Gatos – Rua dos Aliados, Almeirim

33 – Talho Tradicional do Meu Super – Estrada dos Paços – Fazendas de Almeirim

34 – Loja Xicos – Praça da República – Almeirim

35 – Ortopedia Barreto do Carmo – Praça da República – Almeirim

36 – Parafarmácia de Fazendas de Almeirim – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

37 – Eta ce – Eletrodomésticos – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

38 – Bica Aberta Mercearia e Garrafeira – Av. 25 de Abril, Almeirim

39 – Teresa Colaço, venda ao domicilio (910343168)

40 – Osteopatas de Almeirim –Rua do Paço, Almeirim

41 – Vitorino e Simão – Arena D`Almeirim

42 – Talho do Minipreço – Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

43 – Traquinices, Loja de Roupa e Acessórios de Criança e Adulto (935900505)

44 – Alfazema – Pronto a Vestir – Av.ª 25 Abril, Almeirim

45 – Confortejo – Artigos personalizados/estampagens – Av.ª D. João I, Almeirim

46 – Coisas de Miúdos – Vestuário de Crianças – Rua Direita, Benfica do Ribatejo

47 –Hello Honey – Comércio de roupa e acessórios de moda – Rua 5 de Outubro, Almeirim

48 – Gresdias – Materiais de Construção – Rua Condessa da Junqueira, Almeirim

49 – Maria Antónia Batista – Cosméticos e Vestuário – Rua General Carmona, Benfica do Ribatejo

50 – A Popular – Texteis lar, roupas interiores de homem, senhora e criança – Rua de Alpiarça, Almeirim

51 – Sapataria Mode Sport – Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

52 – Porta 28 – Rua Dionísio Saraiva, Almeirim

53 – Kopp Cosméticos – Galerias Lino – Rua Dionísio Saraiva, Almeirim

54 – Pekas Lingerie – Praça da República, Almeirim

55 – Oficina das Tentações – Rua de Coruche, Almeirim

56 – Garrafeira do Borrego – Rua de Coruche, Almeirim

57 – Papelaria Livraria As Cortes – Rua 5 de outubro, Almeirim

58 – Mercearia Tradicional “O Cortiçol” , Largo Dr. Moita, Cortiçois

59 – Mini Mercado da Bernardina, Rua Marquês de Tancos, Benfica do Ribatejo

60 – Tendências Moda – loja de vestuário e acessórios – Rua de Alpiarça, Almeirim

61 – Villa Sapataria, Vestuário e Acessórios – Rua Direita, Benfica do Ribatejo

62 – A Prendinha – Artigos para o lar – Rua dos Aliados, Almeirim

63 – Casal dos Morangos – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, Fazendas de Almeirim

64 – Farmácia Central de Almeirim – Rua Dionísio Saraiva – Almeirim

A iniciativa tem como objetivo impulsionar a população a comprar no comércio local e ajudar a economia a ultrapassar a crise causada pela Covid-19.

A população do concelho de Almeirim pode comprar os vales, três por cada pessoa, na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou no posto de Turismo na Arena D’Almeirim e, comprando um vale de cinco euros, pode fazer compras de dez.