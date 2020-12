Já pode carregar o carro elétrico em Almeirim

O primeiro posto de carregamento de viaturas eléctricas já está finalmente “inaugurado”, junto à Praça de Toiros.

Os postos de carregamento públicos, geridos até julho pela MOBI.E, passaram a ser pagos e geridos por empresas privadas, devendo os utilizadores optar por um dos novos comercializadores para passar a carregar as baterias nestes postos. As variações entre tarifários e a forma como são apresentadas não facilitam a comparação de valores por parte do consumidor. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deveria exigir uma ficha de informação normalizada, previamente à contratação, tal como acontecesse atualmente com os fornecedores de energia doméstica. Esta ficha poderia indicar os custos para vários cenários de utilização, para que o consumidor pudesse comparar as propostas antes de decidir.

Tal como acontece nas gasolineiras, onde o consumidor sabe com antecedência quanto lhe será cobrado por litro de gasolina ou gasóleo, também no momento de abastecer um veiculo elétrico, o consumidor deveria ter uma melhor noção de todos os preços praticados nas diversas componentes e como se conjugam para o abastecimento.