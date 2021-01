Covid: Problema informático pode explicar “zero casos”

O jornal O ALMERINENSE sabe que a divulgação de zero casos positivos no dia 29 de janeiro pode ser justificada com um problema informático no ACES.



Pelas 22h, o Presidente da Câmara de Almeirim escrevia nas redes sociais que “até ao momento ainda nao recebi os dados da saude publica. Esta é uma situação que está a acontecer em toda a Leziria do Tejo. Logo que saiba divulgo. Não há certezas que venha hoje.”



Uma hora depois o autarca acrescentou a informação diária:

“Dia 29 de janeiro há 955 casos confirmados no concelho, com 701 pessoas recuperadas e 16 óbitos”.



No entanto a situação real pode não ser esta, dado que em média há 30 novos casos em Almeirim.