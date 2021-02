Bombeiros Voluntários de Almeirim ajudam a combater a Covid-19

Almeirim foi um dos concelhos do país que aderiu às equipas especializadas dos Bombeiros de Voluntários a ajudar a combater a pandemia. O concelho de Almeirim tem equipa dos Bombeiros desde novembro do ano passado.

Portugal conta com 496 equipas especializadas dentro das formações dos bombeiros voluntários que ajudam em operações na área da saúde política e à pandemia da doença Covid-19.

As equipas estão a ser criadas depois de em novembro de 2020 ter saído um despacho por parte da Secretária de Estado da Administração Interna “que intervêm no apoio, socorro e transporte de doentes, através de afetação permanente de uma ambulância de socorro e respetiva tripulação, 24 horas por dia e 7 dias por semana”.

A região do Norte conta com 135 equipas especializadas, enquanto a região Centro possui 169 equipas, Lisboa e Vale do Tejo com 108 equipas, o Alentejo com 63 equipas e a região do Algarve com 21 equipas.

A medida vai pagar às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) 85 euros por veículo e o pagamento corresponde a cerca de 1.3 milhões de euros por mês.

O Ministério da Administração Interna reforça que a criação das equipas especializadas ajuda na “resposta operacional dos corpos de bombeiros perante o agravamento da situação epidemiológica e fortalece a capacidade financeira das AHBV.”