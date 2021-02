Fevereiro apresenta concertos de quarentena

A cidade de Almeirim vai receber cinco eventos online no Cineteatro de Almeirim e transmitidos pelo jornal O Almeirinense.

O primeiro concerto é no sábado, dia 6 de fevereiro, da banda Five Vox, às 21h30. O segundo concerto vai ser transmitido em 14 de fevereiro, dia de carnaval, às 21h30 com atuações de Carlos Marmelada e de Kamandros Paulo dos Anjos.

Quideia Show e Rafael Vargas vão atuar no dia 16 de fevereiro. O primeiro concerto vai ser às 16h e o segundo às 21h30. Os DCM vão atuar no dia 20 de fevereiro às 21h30 e no dia 27 serão os 100 limites também às 21h30.

A iniciativa Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense.