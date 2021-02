Não há soluções, há caminhos: 4 de fevereiro de 2021

A palavra grega “ícone” entrou em todas as línguas a partir do uso que lhe foi dado pela informática. Pequenas imagens, símbolos, que dizem mais do que muitas palavras. Ícones são as imagens religiosas próprias do cristianismo oriental, imagens que falam. Dizem mais da vida que um tratado! Nós devíamos ser ícones de Deus, ícones do amor.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.