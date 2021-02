Tal como em março de 2020 no primeiro confinamento, a direção da Santa Casa de Misericórdia de Almeirim entendeu, face à conjuntura atual e à incerteza no futuro, fazer desconto de 100% nas mensalidades do Colégio Conde de Sobral e Creche do Paço.

Muito embora o regulamento interno da instituição indicasse que as famílias teriam que pagar 75% da mensalidade, a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim entendeu que devia alargar o desconto de 25 para 100%.