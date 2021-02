Tigres vencem

A equipa do Tigres conquistou hoje uma vitória importante rumo à manutenção ao vencer o Valongo por 2-1. A formação de André Luís esteve a perder por 0-1. A remontada foi efetuada por João Maló e Filipe Bernardino a 47 segundos do final.

Mesmo assim não foi suficiente para sair do último lugar.



A próxima ronda e no pavilhão da Oliveirense.