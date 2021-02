Bombeiros Voluntários de Almeirim começam a ser vacinados

O processo de vacinação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim encontra-se a decorrer.



São 15 mil bombeiros voluntários, sapadores e municipais que vão começar esta quinta-feira a ser vacinados contra a covid-19. Corresponde a cerca de metade do dispositivo nacional. O processo deverá demorar duas semanas. O ministro da Administração Interna sublinha que os bombeiros são o primeiro grupo das funções essenciais do Estado a ser vacinado contra covid-19 e afirma que a vacinação das forças de segurança vai começar também esta semana. A Associação Nacional de Bombeiros pede que todos sejam vacinados. Os bombeiros são responsáveis por mais de 85% da ajuda pré-hospitalar, lembrando que durante a pandemia, se não fossem os bombeiros, muitos não teriam conseguido chegar ao hospital.



“A vacinação é uma maratona”, refere Eduardo Cabrita, que alerta que essa corrida tem prioridades bem definidas e os bombeiros estão na primeira linha da prioridade de vacinação contra a covid-19, “com toda a justiça”.



O Ministério da Administração Interna argumenta, numa nota, que a ordem de vacinação destes 15.000 bombeiros foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.



O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, aceita que a prioridade vá para os bombeiros os que lidam diretamente com a covid-19, mas pede que “todos sejam vacinados”.