Empresa de Almeirim vence Portugal Prestige Awards 2020/2021

A Corporate Livewire é um grupo sediado em Londres que opera na área Corporate e do Turismo que anualmente distingue pequenas e médias empresas que se revelaram no seu mercado de atuação nos últimos 12 meses. São os Prestige Awards. O júri, na sua avaliação, tem em conta fatores como a excelência no atendimento, qualidade do produto ou serviço prestado, práticas inovadoras, valor para o cliente, ética e preocupação ambiental. Os vencedores selecionados são aqueles que mais se destacaram nessas áreas. Este ano, foi uma empresa de Almeirim a vencer o Portugal Prestige Awards: a Miss Debbie.

Miss Debbie é o nome da cadela weimaraner de Nilza Sousa e que dá nome a esta empresa familiar almeirinense. Depois desta famosa cadela ter contracenado com David Beckham ou Nelson Freitas e ter entrado em cinema, Miss Debbie abre há menos de um ano, a sua empresa em Almeirim. Prestam serviços especializados a animais domésticos como o dog walking (passear cães), pet sitting (cuidar dos animais na ausência dos donos), pet táxi (transporte de animais e acompanhamento de companhia ao veterinário ou à tosquia) e detém ainda, um Hotel Familiar exclusivo para cães.

A Tendinha da Miss Debbie é o nome da loja de alimentação para cães e gatos desta empresa. A Tendinha da Miss Debbie vende e entrega ao domicílio, todos os seus produtos (rações secas e húmidas) para todo o país, incluindo ilhas. Este mês avança para uma próxima etapa no seu negócio e acaba de lançar a sua marca de alimentação própria. Já tem disponíveis biscoitos para cão e gato e prepara neste momento, em parceria com veterinários, nutricionistas e fábrica, as receitas de ração a lançar ainda na primeira metade deste ano.