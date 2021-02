NERSANT inicia ciclo de seminários online sobre oportunidades de negócio internacionais

Há sete mercados internacionais com grande potencial para as empresas da região. Estados Unidos da América, Eslováquia, Macau, Vietname, Canadá, Costa do Marfim e Moçambique são os mercados com oportunidades de negócio para as empresas da região e que a NERSANT vai apresentar a partir da próxima semana. Os seminários decorrem de forma totalmente online e gratuita. As inscrições estão já abertas.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém inicia no próximo dia 2 de março um ciclo de seminários online de participação gratuita, onde vai dar a conhecer o potencial para as empresas portuguesas, de sete mercados estrangeiros.

As sessões, que têm como objetivo incrementar o aumento das exportações das empresas da região, pretendem municiar a comunidade empresarial de informação específica sobre os mercados – económica, política e social – e que possa influenciar positivamente a criação de parcerias de negócio. Ambiente de negócios e produtos procurados pelos mercados são algumas das informações a facultar pela NERSANT, para que as empresas possam pensar numa abordagem ao mercado. Nos seminários online, a associação vai ainda dar a conhecer as ações de internacionalização disponíveis para cada um dos mercados apresentados, com financiamento comunitário.

O ciclo de seminários online inicia no dia 2 de março, às 16h00, com a sessão sobre o potencial do mercado dos Estados Unidos da América. No dia 3, à mesma hora, realiza-se o seminário online, desta vez com incidência em dois mercados: Eslováquia e Macau.

O mercado do Vietname será apresentado no dia 9 de março, às 11h00 e o do Canadá, no dia 11, às 16h00. O ciclo de seminários online prossegue com a sessão de esclarecimento sobre o mercado da Costa do Marfim, no dia 17 de março. Dia 7 de abril, a NERSANT vai ainda organizar uma sessão sobre o potencial do mercado de Moçambique.

Os interessados em participar podem fazê-lo de forma gratuita, mas carecem de inscrição obrigatória para aceder à sessão. As inscrições são realizadas online, na área Agenda do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/.