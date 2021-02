Quase 30 mil visualizações em espetáculos de fevereiro

A Câmara Municipal de Almeirim em parceria com o Jornal O ALMEIRINENSE lançaram para o mês de fevereiro um conjunto de concertos online.

O espetáculo dos Five Vox foi o que apresentou com mais visualizações, atingindo as 8 mil pessoas que assistiram ao concerto. Carlos Marmelada e Paulo dos Anjos obtiveram 6.2 mil visualizações enquanto a banda DCM atingiu as 5.2 mil visualizações, enquanto o espetáculo de Circo dos Quidea Show e o concerto de Rafael Vargas obtiveram 3 mil e 3.7 mil visualizações respetivamente.

No total, os cinco espetáculos tiveram 26.100 mil visualizações. O último concerto do mês de fevereiro vai ser no dia 27 de fevereiro com os 100 limites também às 21h30.

A iniciativa Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense. A iniciativa vai continuar pelo mês de março.