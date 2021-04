Onde há crise, há esperança: 5 de abril de 2021

Aceitar não é concordar nem aprovar, porque isso iria matar o diálogo e a construção, é antes de mais colocar-se perante o outro numa base de respeito. Vivemos diante uns dos outros cheios de dependências, de máscaras, a fazer imensos teatros e jogos para ser aceites. Esta situação vai reflectir-se na relação da pessoa consigo própria, que acaba por confrontar-se com muitos conflitos ao ver que já não está a ser ela própria. Hoje, com a importância dada à questão da imagem, do aparecer e parecer diante dos outros, as pessoas não são elas próprias. A aceitação começa no respeito e na verdade consigo mesmo. Fora disso a vida é mar agitado, confusão de ideias e de sentimentos.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.