Aprovadas Saudações sobre o 47º Aniversário do 25 de Abril e do 1º de Maio (Dia do Trabalhador)

A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou no dia 29 de abril as saudações duas saudações referentes aos dias 25 de abril e 1 de maio. A apresentação decorreu na sessão da Assembleia Municipal de Almeirim, no Cineteatro da autarquia.

Segundo o comunicado da CDU, foi deliberado que referente aos 47 anos desde a Revolução dos Cravos, “a CDU e a restante Assembleia Municipal, manifestaram o reconhecimento a todos os homens e mulheres que se opuseram e lutaram contra o regime fascista e aos militares que contribuíram para a restituição do regime democrático em Portugal, e apelaram a que se promova e estimule a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril e da Constituição da República Portuguesa.”

Para a CDU, celebrar a Revolução dos cravos é “fazer uma afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir criando todas as condições de prevenção e proteção.

Referente ao Dia do Trabalhador, a Assembleia Municipal de Almeirim deliberou que se deve saudade o dia 1 de maio a todos os trabalhadores portugueses, as organizações sindicais, “manifestando a sua solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e com direitos”.

Outro dos pontos é o apelo à participação de todas as pessoas nas comemorações referentes ao Dia do Trabalhador, para defenderem os seus direitos e por melhores condições na vida profissional e pessoal. O comunicado também apresentou outro fator para a saudação: defender pelo apoio a melhores condições de vida dos trabalhadores.

Para a CDU, comemorar o 1 de maio é “valorizar e dignificar a luta de todos os trabalhadores e das suas organizações representativas, pelo direito ao trabalho, por um trabalho com direitos, contra a precariedade e exploração e por melhores condições de vida”.