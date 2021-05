Jogadora do U. Almeirim transfere-se para Benfica

Sofia Machado anunciou a saída do U. Almeirim e vai reforçar a equipa do SL Benfica.



A atleta ainda com idade de iniciada já tinha feito treinos de captação em Lisboa e este domingo anunciou a saída.



O U. Almeirim desejou as maiores felicidades à atleta que é natural de Santarém: “Hoje “Gratidão” é a palavra de ordem.Sofia Machado a nossa (Sofy) assina pelo Sport Lisboa e Benfica.Parabéns e as maiores felicidades.”