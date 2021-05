Almeirinenses condecorados em “Gala”

A Federação de Triatlo entregou dois prémios a atletas almeirinenses na Gala realizada no dia 10 maio. Afonso e Gustavo do Canto receberam as distinções na “Gala Fé no Triatlo, em que fez a entrega dos prémios conquistados por pelos atletas e pelos clubes no último ano

Este ano não houve gala, mas o Presidente da Federação tem-se deslocado aos clubes para fazer a entrega desses mesmos prémios. Esta segunda-feira esteve em Torres Novas a fazer a entrega dos prémios conquistados pelos atletas e pelo clube.

O Afonso foi Campeão Nacional de Triatlo Júnior na distância Standard e Vice-Campeão Nacional de Aquatlo Júnior.

O Gustavo foi medalha de bronze no Campeonato Nacional de Triatlo Cadetes e no Campeonato Nacional de Aquatlo Cadetes.



O Clube de Natação de Torres Novas foi Vice-Campeão Nacional de Triatlo, 2º Classificado na Taça de Portugal de Triatlo e Campeão Nacional de Aquatlo.