“Esta distinção é uma motivação extra”

TURISMO Mariana Delgado é General Manager da Promenade Portugal. Recentemente, a empresa, sediada em Almeirim, foi distinguida com o certificado Top 5% Melhores PME de Portugal da SCORING.

Quem é a Mariana Delgado? (Fale-me um pouco de si, do seu percurso profissional e pessoal).

A Mariana Delgado é uma mulher do turismo; sempre trabalhei em turismo e é a minha paixão. Nasci e cresci no Baixo

Alentejo (Odemira). Tenho uma história engraçada para partilhar: quando era criança enjoava bastante nas viagens de carro. Quando vinha com os meus pais do Alentejo até à Feira de Santarém, na altura as estradas não eram como são hoje e a viagem para mim era longuíssima, eu enjoava bastante e passava muito mal.

Quando, aos 17 anos, tive que fazer a opção para a universidade e disse ao meu pai que queria ser guia intérprete ele ficou em choque, e perguntou se eu estava consciente que essa profissão exige viagens e muitas deslocações constantes e como é que eu iria sobreviver. O que é facto é que trabalhei muitos anos na profissão de guia e o entusiasmo era tão grande que nunca me senti enjoada numa viagem.

Há cerca de 25 anos, por motivos familiares, vim viver para Almeirim; dei aulas de turismo numa escola profissional e, em 1996, aceitei um desafio de um grande Tour Operador francês para dirigir as operações em Portugal e Espanha; Dois anos mais tarde estava a seguir o meu projeto pessoal ao abrir a Promenade.

A Promenade foi, recentemente, distinguida com o certificado TOP 5% Melhores PME de Portugal. Qual é, para si, a importância deste reconhecimento?

Esta distinção, durante uma fase tão difícil como a que todos estamos a atravessar, é um bálsamo e uma motivação extra para continuarmos o nosso trabalho e olharmos em frente. Reconhece o excelente desempenho que tivemos e as bem definidas políticas financeiras que a empresa segue. Sendo um certificado referente à operação 2019-2020, deixo também uma palavra de agradecimento a todos os que durante esse período connosco colaboraram, pois esta distinção também é resultado e fruto do seu trabalho.

Conte-me um pouco da história da Promenade e do trabalho que efetua.

A Promenade nasceu em 1998, e desde então, temos promovido Portugal nos 4 cantos do mundo e já levámos o nome de Almeirim a muitos lugares, desde os EUA, Canadá até Macau e à China. Somos uma DMC (Destination Management Company), elaboramos pacotes e produtos turísticos e comercializamo-los aos Tour Operadores e agências de viagens estrangeiras, que por sua vez, os promovem e colocam no mercado. O nosso trabalho é muito abrangente pois “mexemos” com muitos stakeholders.

Nestes, incluem-se hotéis e outros tipos de alojamentos, restaurantes, empresas de transporte turístico, animação turística, visitas guiadas, caves e quintas produtoras de vinho, passeios de barco fluviais, espetáculos de fado, de folclore, artesanato e muitos mais. Para além da produção, promoção e vendas, há também todo um trabalho de acompanhamento de mercados e gestão de clientes, assim como a gestão do nosso staff e administração da empresa.

Nesta fase complicada em que atravessamos uma pandemia, que adaptações tiveram que fazer?

Para além de todas as adaptações relativas à segurança dos nossos serviços e às adaptações exigidas pelo Governo, efetuámos também outras mudanças do ponto de vista de gestão. Temos o selo Clean & Safe desde o momento em que este foi disponibilizado, o que mostra esta rápida adaptação a todas as necessidades do ponto de vista da segurança dos nossos clientes, que é a nossa prioridade.

Quanto à gestão, a empresa entrou num período de transformação, tanto a nível organizacional como de digitalização, para responder da melhor forma aos desafios e novas exigências do mercado.

Sendo que o Turismo é uma das áreas mais afetadas neste período, quais têm sido os apoios por parte do Estado? Sente que têm sido suficientes?

O Estado disponibilizou alguns apoios cujos montantes variam conforme a dimensão das empresas, sejam micro, pequenas ou medias empresas. No Apoio à retoma estão contemplados o layoff, a formação certificada pelo Turismo de Portugal, Linha de apoio à tesouraria e o apoio às rendas. Para as empresas de turismo que entraram em época baixa em Novembro de 2019, tinham os seus planos de negócio definidos para 2020 , de repente, em março do ano passado iram tudo cancelado, todos os apoios que possam surgir são bem-vindos.

Mas os apoios mencionados não são suficientes para a maior parte das empresas que estão a lutar pela sobrevivência sem ver uma luz ao fundo do túnel, pois sem haver uma uniformização nos procedimentos de viajar, vai ser muito difícil acertar o passo entre os países e o turismo começa a fluir como se pretende.

Mudaram recentemente de instalações. Porquê nesta fase? Onde os podemos encontrar agora?

A mudança em si não é recente, mas o usufruto do espaço foi curto até ao momento. A mudança foi feita em janeiro de 2020 para um espaço que melhor se ajustava ao tamanho da nossa equipa, que nessa altura estava em crescimento.

Mudámo-nos para um espaço maior, mais moderno, com todas as comodidades que são necessárias. Este espaço localiza-se no Largo General Guerra, número 19, em Almeirim. Com o primeiro confinamento e o teletrabalho a tornar-se obrigatório, infelizmente não conseguimos usufruir do espaço como pretendíamos até ao momento. Se repararmos, mesmo tendo a mudança sido feita em janeiro de 2020, estivemos menos de dois meses no novo espaço.

Quais são as suas expectativas e desejos para os próximos tempos?

Espero que, com o avanço do processo de vacinação e o crescimento da informação que o mundo vai tendo sobre o vírus, consigamos ter algum controlo sobre a pandemia. Não diria erradicar o vírus, porque creio que isso ainda demorará muito tempo, se é que chegará a acontecer, mas um controlo que nos permita planear a nossa vida e devolver alguma regularidade ao que gostamos de fazer.

No caso da Promenade, espero que haja um alinhamento do controlo do vírus a nível internacional, para sairmos do registo em que nos encontramos, em que, quando Portugal está com uma grande incidência de casos, os países que normalmente mais enviam turistas para cá estão mais tranquilos, e o oposto acontece quando Portugal tem os casos mais ou menos controlados. Para a Promenade, essa harmonia ao nível do controlo do vírus é essencial, pois o nosso negócio vive das pessoas que visitam o nosso país.

Desejo também muita saúde a todos e que tenhamos sentido de comunidade, mentalizando-nos de que, se todos fizermos a nossa parte, poderemos sair desta situação mais cedo.

Entrevista de Ana Rita Amaro