Equipa de Sub18 do Ténis Almeirim assegura presença no Campeonato Nacional

A equipa de Sub18 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim já assegurou um lugar no Campeonato Nacional de equipas ao apurar-se para a final do Campeonato Regional. Nas meias-finais, o Ténis Almeirim bateu o RacketSportsClub de Leiria por 4-1, assegurando assim presença no jogo decisivo.

Na meia-final, o clube almeirinense conquistou dois dos três jogos de singulares. Sebastião Cardoso Nobre cedeu frente a João Mineiro por 6/2 e 6/3, mas nos restantes singulares, Pedro Valverde bateu João rosa por 6/4 e 6/0 enquanto José Miguel Rodrigues venceu Gustavo Moreira por 6/7, 6/3 e 6/0.

Nos pares, a equipa de Almeirim selou a passagem à final do Campeonato Regional com a vitória de Sebastião Cardoso Nobre e Pedro Valverde sobre João Mineiro e Ricardo Pereira por 6/4 e 6/0. Na outra dupla, José Miguel Rodrigues e Martim Afonso também venceram, estabelecendo o 4-1 como resultado final do encontro.

Agora, a equipa do Ténis Almeirim vai defrontar na final o Clube Ténis das Caldas da Rainha, que tem o nº5 nacional de juniores, Pedro Libório.

Independentemente do resultado da final, com este apuramento para a final, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim garante já o acesso ao campeonato nacional, que se vai disputar no Jamor.

A final do Campeonato Regional de equipas está marcada para dia 29 de maio, ás 15h, em Almeirim.