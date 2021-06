Unidades de Saúde do concelho combatem o tabagismo

É proibido fumar no perímetro do Centro de Saúde e unidades de saúde do concelho. A iniciativa iniciou-se esta segunda-feira, dia 31 de maio, Dia Mundial sem Tabaco onde vai passar a ser proibido fumar dentro de todo o perímetro do Centro de Saúde. Na sessão, estiveram presentes figuras do concelho como Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Dra. Hélia Castro, a responsável da sessão.



No Dia Mundial sem Tabaco foram colocadas conjunto de placas de informação sobre a proibição de fumar no perímetro das unidades de saúde do concelho.

Segundo o Decreto de Lei nº88/2019, é proibido deitar para o chão pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros contendo produtos de tabaco. A contraordenação é punível com multas entre os 25 e os 250 euros.