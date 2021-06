Alice No País das Maravilhas transmitido em direto pela AlmeirinenseTV

A AlmeirinenseTV transmitiu para todas as escolas do concelho o musical “Alice no País das Maravilhas” que decorreu esta terça-feira, dia 1 de junho, no Cineteatro de Almeirim.

O espetáculo contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família, o Agrupamento de Escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim e o jornal O Almeirinense para celebrar o Dia Mundial da Criança.

A iniciativa foi do âmbito da Atividade 12 – “Promoção e Cooperação de eventos sócio-comunitários de caráter educativo e identidário”.