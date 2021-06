Sem Fôlego

Chegou a “época” de correr até mais não poder, “disparar” em todas as direções, pois as eleições autárquicas

são daqui a uns meses e ainda há muito para “fazer”! Espalhar alcatrão por vários buracos nas ruas e estradas, não são solução, é areia para os olhos dos eleitores! Obras das mais diversas naturezas, são iniciadas com o objetivo de se mostrarem em poucos meses, o que em anos não foi feito… no mínimo dá que pensar, pois em ano de eleições, conseguem fazer obras em tão pouco tempo! Se são bem pensadas e concebidas, nada que no próximo mandato (caso sejam reeleitos) não se resolva!

Assim, se passa em muitas autárquicas pelo país fora, e Almeirim, como não poderia deixar de ser, não fica para trás! Ele é obra em todas as freguesias, desde de casas mortuárias, parques de merendas, jardins de infância e de lazer… mas tudo só em obras novas ou de reabilitação ou reestruturação de grande impacto, grandes verbas e “muita” notoriedade!

É assim que se faz, se fez, e pelos vistos, se continua a fazer! Faz remodelações de escolas, mas um simples algeroz, a ligar 2 edifícios, para que as crianças não se molhem, aguarda há anos para ser colocado (dizem que já foi mandado comprar, em 2018!). Quase que cada iluminária pública era trocada por LED, era uma festa, mas o Jardim da República, que só fica no centro da sede de Concelho, continuou às escuras… teve de esperar pela intervenção da jardinagem para ver luz!

Não é só de grandes “obras” (para inglês ver) que temos melhores condições, é em pequenas coisas, como atitudes, humildade, respeito por todos e procurar sempre ser imparcial, mas também, na redução dos impostos às famílias e empresas, e não “dar” dinheiro. Não vos esqueceis, que podemos não concordar com tudo ou em tudo, mas não votar, não é a solução, é o agravar do problema!

João Vinagre

CDS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de maio de 2021