Concelho já administrou mais 926 vacinas

O concelho de Almeirim conta com mais de 926 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 5 de junho de 2021.

Atualmente, já foram administradas 14.854 vacinas, onde 9777 equivalem à administração da primeira dose, 4942 à segunda dose e 135 vacinas equivalem a vacinas de dose única.

Para as pessoas do concelho de Almeirim que têm mais de 50 anos e ainda não vacinadas, podem agendar a vacinação pelo número 962 047 217. O centro de vacinação é no Campus da Proteção Civil, na Zona Industrial, Rua C, Lote 84.