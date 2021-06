Futalmeirim surpreendido em casa pela UDR

O futsal amador está de volta. Após a interrupção em março de 2020 o pontapé de saída foi dado no passado sábado em Benfica do Ribatejo. O jogo cartaz desta 1ª jornada era a recepção do anfitrão Futalmeirim à UDR de Vila Nova da Rainha, equipa que se assume como candidata ao título de 2020-2021. Um jogo equilibrado e disputado ao máximo entre dois conjuntos com excelente preparação física, fruto de os seus atletas terem estado em atividade, que ficou decidido apenas na segunda parte com o resultado de 2-4 a favor da UDR. Apesar da boa réplica da turma almeirinense a equipa verde e branca foi mais eficaz e mostrou mais qualidade no último terço.

Nos outros jogos da tarde destaque para o empate 3-3 no jogo inaugural entre Esportive Brasil e União Cartaxense. O primeiro golo da época coube a Bernardo Oliveira. A turma cartaxense teve dois golos de vantagem mas nos últimos minutos a réplica brasileira resultou na divisão de pontos. O Borussia, equipa com mais títulos do CAFR, derrotou por 2-0 o Terceiro Anel com dois golos de Gonçalo Fininho, resultado que só não foi mais avolumado graças á exibição soberba do guardião anelista Fábio Abreu, eleito melhor em campo.

Próxima jornada no dia 19 em Benfica do Ribatejo já com público nas bancadas: 15h30 – UDR vs Esportive; 16H45- Cartaxense vs Terceiro Anel; 18H00- Borussia vs Futalmeirim.