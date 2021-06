Compal é a segunda marca de eleição dos portugueses

No estudo da Brand Footprint 2021 da Kantar, a Compal foi eleita a segunda marca mais escolhida para integrar os cabazes de compras dos portugueses (17 milhões de vezes), valor superior ao do ano passado.

Em comunicado de imprensa, a SUMOL+COMPAL congratula-se já que competiu com outras 49 marcas, sendo o reflexo dos quase 70 anos de dedicação à área da Frutologia. Refere ainda que “este reconhecimento só é possível com a total dedicação das nossas Pessoas e com a lealdade dos consumidores, que optam por levar para as suas casas produtos de confiança, com qualidade e 100% inspirados na natureza como só a Compal oferece”.

Este estudo analisa o número de vezes que as marcas de produtos de grande consumo foram compradas num ponto de venda, considerando o número de casas que compraram cada marca e o número de vezes que o fizeram durante um ano.

Autor: João Nogueira