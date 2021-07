Almeirim recebe Campeonato de Ginástica Acrobática

Almeirim recebeu o Campeonato Distrital Base – Ginástica Acrobática no dia 3 julho no Pavilhão terminando com balanço é muito positivo.

“Tendo em conta que foi a primeira vez que se realizou uma prova de ginástica acrobática com carácter competitivo, em Almeirim, podemos concluir, que foi uma excelente e gratificante aventura e experiência!”, sublinha Maria Narciso.

Devido à pandemia, foi uma prova muito diferente do habitual, principalmente por ter sido a à porta fechada.



“O silêncio que muitas vezes se sentia no pavilhão era ensurdecedor! Faltaram as palmas, os sorrisos do público, a emoção que as família transmitem aos ginastas”, acrescentou Maria Narciso ao ALMEIRINENSE.

As famílias ficaram de fora, mas em frente aos ecrãs onde conseguiram acompanhar toda a prova com a transmissão em directo da prova, através do AlmeirinenseTV.

O campeonato distrital contou com a presença de três clubes:

Associação 20kms de Almeirim

Associação Académica de Santarém

Ginásio Clube de Tomar

Um total de 61 ginastas com 11 pares e 13 grupos, do escalão Infantil aos Juniores.

Classificações Gerais:

Pares Femininos Infantis

1.º – AAS

2.º – GCT

Pares Femininos Iniciados

1.º – GCT

2.º – AAS

3.º – AAS

Pares Mistos Iniciados

1.º – AAS

Grupos Femininos Iniciados

1.º – AAS

2.º – AAS

3.º – GCT

Pares Femininos Juvenis

1.º – GCT

2.º – AAS

3.º – GCT

Grupos Femininos Juvenis

1.º – AAS

2.º – GCT

3.º – A20Kms

Grupos Femininos Juniores

1.º- AAS

2.º- AAS

3.º – A20Kms

Importante referir que da A20Kms apenas competiram três Grupos Femininos (2 GF Juvenil e 1 Junior), onde dois deles foram ao pódio , e os 3 grupos conseguiram nota de apuramento para o Campeonato Nacional.

Todos os ginastas, equipas técnicas e staff, foram testados à Covid-19 com a ajuda incrível imprescindível de duas delegadas de saúde (Cláudia Palma Pereira e Ana Luísa Fidalgo) que estiveram até ao fim da prova.



Esquemas fantásticas, ginastas incríveis, alegrias e tristezas com os resultados, e ainda alguns apuramentos para o Campeonato Nacional (ainda que, menos do que é normal, tendo em conta que a Federação de Ginástica de Portugal, baixou drasticamente as cotas, o que dificultou e muito o caminho até aos Nacionais).

“Prova concluída com sucesso!

Ginastas felizes!

Equipas técnicas satisfeitas!

Secção Ginástica dos 20kms de Almeirim cansados, mas extremamente orgulhosos do que se conseguiu!

Associação de Ginástica de Santarém de Parabéns, por não terem desistido da realização e organização deste campeonato, ainda que com todos os contra tempos!

Município de Almeirim, esperemos que orgulhosos.

Aproveito também, para agradecer a todos que do Município fazem parte e que tornaram tudo isto possível:

Presidente Pedro Ribeiro

Vereador Paulo Caetano

Funcionários da Câmara que foram incansáveis em todos os momentos (Rosa Constantino, João Marecos e Antonio Serôdio),” concluiu a organização.

Os treinos de ginástica continuam durante o mês de julho, onde novos ginastas poderão vir experimentar!

“Mês aberto” para captações de novos talentos!