Almeirim, a nossa bela cidade e o nosso belo concelho, que está longe de ser perfeito, mas ao longo dos anos tem evoluído, sem sombra de dúvidas. Este executivo, ao longo destes últimos 8 anos, tem feito um trabalho constante e frequente para melhorar a qualidade de vida dos Almeirinenses.

Quando me refiro às melhorias da qualidade de vida, não me refiro só às infraestruturas que estão a ser construídas, mas a todo um trabalho que não é visível, como o caso da base logística do Mercadona, onde certamente houve imenso trabalho de “bastidores” para que esta tenha ficado no nosso concelho. Mas falando do Mercadona, podemos falar da base da Força Especial de Bombeiros, ou do CDOS, onde todas estas estruturas, direta ou indiretamente, vão criando emprego, e vai acabando por fazer mexer a economia.

“(…) atualmente em Almeirim, parece que a oposição é quase inexistente, onde dá a sensação de que está tudo bem, e onde não há melhorias a fazer (…) “

Se é suficiente? Claro que não, o ser humano é, por natureza, um ser insatisfeito, ou seja, por muito que seja feito, quer sempre mais. Contudo, atualmente em Almeirim, parece que a oposição é quase inexistente, onde dá a sensação de que está tudo bem, e onde não há melhorias a fazer, e isto em democracia torna-se perigoso, pois oposição, mas oposição responsável, é necessária para um futuro melhor.

Findando, devemos querer sempre mais e melhor para o nosso concelho, mas por vezes essas melhorias também devem partir de nós próprios.

Joaquim Gomes

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de junho