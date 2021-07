Autárquicas 2021: Pedro Ribeiro e Beatriz Apolinário já sabem o dia das decisões

O Conselho de Ministros marcou as eleições autárquicas para 26 de setembro, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

“O Conselho de Ministros fixou a data de 26 de setembro de 2021 para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais”, afirmou.



Neste momento há apenas dois candidatos à Câmara Municipal de Almeirim: Pedro Ribeiro pelo PS e Beatriz Apolinário pela CDU.

Na sexta-feira, no final de uma ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar, na Assembleia da República, sobre a marcação deste ato eleitoral, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que as associações nacionais de municípios e de freguesias preferiam as eleições autárquicas em 26 de setembro, enquanto os partidos se dividiam basicamente entre esta data e 10 de outubro.