Zé Miguel apresentado em Fazendas de Almeirim

Tal como foi revelado em primeira mão no programa “+ Desporto” da Almeirinense TV, Zé Miguel Dias é o novo treinador do Fazendense.



“Um novo treinador, ex-atleta do clube, que chega com uma atitude vencedora, Zé Miguel Dias, assume as rédeas da equipa principal do clube”, é assim apresentado.



Na sua equipa técnica, Zé Miguel vai ainda trabalhar com Gonçalo Cunha e Ricardo Saraiva de Oliveira.