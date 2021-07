NERSANT volta a apostar em feiras digitais de âmbito local

A Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT), no âmbito da sua estratégia de dinamização de certames virtuais, vai voltar a apostar na realização de feiras digitais de âmbito local. Em outubro, a associação realiza a Feira Empresarial do Sorraia e em novembro, a Mostra Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaxo. As inscrições estão já abertas.

A aceleração da transformação digital face à pandemia Covid-19, que impossibilitou a realização presencial de muitos negócios, incentivou a NERSANT a dar corpo ao portal de negócios Compro no Ribatejo, onde incentiva a realização de trocas comerciais nesta região.

Para além da apresentação da oferta das suas empresas associadas, o portal dispõe ainda de uma área para a realização de certames virtuais, onde a associação tem dinamizado diversas feiras, quer de caráter multissetorial, quer de caráter setorial. Em junho, a associação encetou ainda a realização de feiras locais, com a realização da Feira Empresarial Ourém+Digital, que apresentou um balanço extremamente positivo.

Na sequência deste sucesso, a NERSANT decidiu dar continuidade a esta estratégia, agendando para os meses vindouros dois certames de âmbito local, que têm como objetivo a dinamização das empresas instaladas nos concelhos de abrangência de cada uma das feiras. Em outubro, a NERSANT vai realizar a Feira Empresarial do Sorraia, com o objetivo de promover a oferta empresarial dos concelhos de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, e em novembro, a associação vai levar a efeito a Mostra Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaxo, com o objetivo de dinamizara a economia destes territórios.

A participação nos certames virtuais da NERSANT são um serviço da associação aos seus associados, que participam gratuitamente nas mostras empresariais. Em cada um dos certames, as empresas possuem uma área própria onde se apresentam, bem como dão a conhecer a sua oferta de produtos e serviços. O portal é aberto a todos os visitantes (sem necessidade de registo), podendo os mesmos entrar em contacto direto com as empresas participantes através do mesmo.

Para mais informações ou pré-inscrições, os interessados podem consultar a área de feiras do portal de negócios Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feiras/. Está também ao dispor o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.