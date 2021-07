CTT fazem nova greve

Os trabalhadores do Centro de Distribuição Postal de Santarém/Almeirim e Alpiarça iniciaram esta segunda-feira, dia 19 de julho, uma nova greve que tem duração até ao dia 31 de agosto.

Segundo informação dos Carteiros de Santarém, os CTT – Correios de Portugal Santarém vai receber esta terça-feira, dia 20 de julho, pelas 9H00, uma reunião para “fazer o ponto de situação laboral e atraso de entrega da correspondência”.

De acordo com a Agência Lusa, os trabalhadores do CDP Santarém, que abrange os concelhos de Almeirim e Alpiarça, terminaram no dia 30 de julho uma greve parcial mas tiveram nova assembleia na sexta-feira. A empresa afirmou à Lusa que atualmente se regista “uma redução do tráfego de correio, tal como habitualmente acontece nos meses de verão”.

uma greve parcial e têm novo plenário agendado para sexta-feira, a empresa afirma que se regista “atualmente uma redução do tráfego de correio, tal como hab